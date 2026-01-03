Saldi a Salerno, Confesercenti: budget medio tra i 150 ed i 200 euro a persona Il presidente Esposito: il vero affare si fa nei negozi fisici

Con l’avvio dei saldi invernali, Confesercenti Salerno sottolinea l’importanza del commercio di prossimità, evidenziando come, nonostante la crescente abitudine a cercare online, l’acquisto più autentico e vantaggioso avvenga nei negozi fisici, storici e di fiducia.

Secondo le stime, il budget medio per persona si attesta tra i 150 e i 200 euro, destinato principalmente agli acquisti nei punti vendita tradizionali. Il presidente provinciale Raffaele Esposito mette in guardia contro le continue promozioni online che rischiano di svalutare il significato stesso dei saldi e minare la fiducia dei consumatori.

Confesercenti invita i cittadini a riscoprire il valore dell’acquisto sotto casa, nei negozi che da sempre rappresentano garanzia, qualità e rapporto umano. “Il vero affare – conclude Esposito – è quello che si fa nel negozio di fiducia, dove si conoscono prodotti, persone e convenienza reale”.