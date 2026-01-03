Salerno, la mareggiata fa crollare un altro pezzo del pattinodromo La struttura sportiva resta chiusa e sempre più in bilico

Cade sempre più a pezzi il pattinodromo sul lungomare di Torrione, a Salerno. La mareggiata di queste ore – sostenuta dal forte vento di Libeccio – ha inferto un altro duro colpo alla struttura che si trova a due passi dal litorale.

Le onde, infatti, hanno provocato il cedimento di un altro pezzo del muro di contenimento. Da settimane la struttura era stata dichiarata inagibile e dunque chiusa, lasciando decine di ragazzi senza un posto per allenarsi e praticare sport.

Ad aggravare ulteriormente il quadro dell’impiantistica sportiva, la chiusura della confinante piscina “Simone Vitale”, casa della pallanuoto: qui i lavori di sistemazione dovrebbero partire entro questo mese.

Tempi invece più lunghi per il pattinodromo, viste anche le gravi criticità strutturali che ha portato all’interdizione anche del parco giochi limitrofo.