Scala antincendio deteriorata all'ospedale di Salerno: la denuncia di Polichetti

La sicurezza delle strutture sanitarie torna al centro dell’attenzione dopo l’ennesimo episodio che solleva interrogativi sullo stato di manutenzione degli ospedali italiani. Questa volta a finire sotto i riflettori è l’ospedale di Salerno, dove una scala antincendio esterna sarebbe interessata da un grave deterioramento strutturale, con la caduta di calcinacci.
A denunciare l’accaduto è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che lancia un allarme sulle condizioni dell’infrastruttura e sui potenziali rischi per pazienti, operatori sanitari e cittadini. «È inaccettabile che una scala antincendio, fondamentale per la sicurezza in caso di emergenza, versi in condizioni così precarie», dichiara Polichetti. «La caduta di calcinacci rappresenta un pericolo concreto e immediato, soprattutto in un luogo che dovrebbe garantire protezione e cura».
Secondo il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, la situazione richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti. «Chiediamo verifiche immediate e lavori di messa in sicurezza senza ulteriori rinvii. Non si può aspettare che accada una tragedia prima di intervenire», sottolinea.
Polichetti conclude con un appello alla responsabilità istituzionale: «La sanità pubblica non è solo assistenza medica, ma anche sicurezza delle strutture. È dovere di chi amministra garantire ambienti sicuri e dignitosi per tutti».