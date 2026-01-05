Scala antincendio deteriorata all'ospedale di Salerno: la denuncia di Polichetti Il medico prestato alla politica: la sicurezza delle strutture sanitarie dovrebbe essere la priorità

La sicurezza delle strutture sanitarie torna al centro dell’attenzione dopo l’ennesimo episodio che solleva interrogativi sullo stato di manutenzione degli ospedali italiani. Questa volta a finire sotto i riflettori è l’ospedale di Salerno, dove una scala antincendio esterna sarebbe interessata da un grave deterioramento strutturale, con la caduta di calcinacci.

A denunciare l’accaduto è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che lancia un allarme sulle condizioni dell’infrastruttura e sui potenziali rischi per pazienti, operatori sanitari e cittadini. «È inaccettabile che una scala antincendio, fondamentale per la sicurezza in caso di emergenza, versi in condizioni così precarie», dichiara Polichetti. «La caduta di calcinacci rappresenta un pericolo concreto e immediato, soprattutto in un luogo che dovrebbe garantire protezione e cura».

Secondo il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, la situazione richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti. «Chiediamo verifiche immediate e lavori di messa in sicurezza senza ulteriori rinvii. Non si può aspettare che accada una tragedia prima di intervenire», sottolinea.

Polichetti conclude con un appello alla responsabilità istituzionale: «La sanità pubblica non è solo assistenza medica, ma anche sicurezza delle strutture. È dovere di chi amministra garantire ambienti sicuri e dignitosi per tutti».