All'Arbostella la consegna dei doni della Befana per i centri polifunzionali L'iniziativa solidale dedicata a tutte le strutture gestite dalla coop "Fili d'erba"

Presso l’Hub della Creatività e della Comunicazione “Arbostella”, gestito dall’ATS costituita dalle Cooperative Sociali “Fili d’erba” (Capofila) e “Il Villaggio di Esteban” e dall’Associazione di Promozione Sociale “Musikattiva”, si è tenuta un’iniziativa collettiva con la consegna di regali e materiale didattico da parte della “Longobarda A.S.D.”, con il presidente Giovanni De Nicola e il vice presidente Cristian Verderame, di “Saggese Editori” con uno dei fondatori, il giornalista Francesco Saggese, del “Nido dei Bimbi” di Salerno con Matteo Memoli e della “Form Group s.r.l.” con il CEO Alfonso Esposito e la responsabile di produzione Sabrina Ferrara. Erano presenti anche Dario Cioffi e Umberto Adinolfi autori, insieme a Mario De Fazio, del libro “Ultras Salerno. Un’altra storia”. Per il secondo anno, hanno devoluto la quota autori dei proventi raccolti dal 2020 con il contributo di “Saggese Editori” alla Cooperativa “Fili d’erba” dopo il reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi di Salerno.

L’iniziativa è stata dedicata agli utenti e operatori professionali dei Centri Diurni Polifunzionali Semiresidenziali “Anthos”, “Gulliver”, “Hansel e Gretel”, “Ippocampo”, “La Luna di Carta” e “Sirio” oltre alla Comunità alloggio per minori “Casa dolce Casa”, tutte strutture gestite da “Fili d’erba”.

L’evento, appositamente organizzato durante il periodo natalizio, ha rappresentato un’importante occasione di incontro volta a donare, soprattutto ai bambini e ragazzi presenti, un’esperienza di condivisione in un periodo dell’anno dove è ancora più importante trasmettere e sentire il senso dell’unione e della vicinanza umana.