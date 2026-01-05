Cammarota: "Pattinodromo che si sbriciola, mercoledì la commissione trasparenza" A Salerno continua a tenere banco il caso dell'impiantistica sportiva

“Il pattinodromo Tullio d’Aragona continua a sbriciolarsi un pezzo alla volta nel silenzio assordante del Comune di Salerno”. È l’allarme lanciato da Antonio Cammarota, avvocato, consigliere comunale e capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno davanti all’ulteriore cedimento della nota struttura sportiva del capoluogo registratosi a seguito delle mareggiate di inizio anno.

“È una situazione nota, aggravatasi in maniera evidente e irreversibile, tanto da comportare la chiusura dell’impianto, negli ultimi mesi. Cosa sta facendo il Comune per risolvere la situazione ed evitare il crollo definitivo?”, chiede Cammarota. “Il Comune di Salerno - invita Cammarota - deve dare risposte ai cittadini, agli sportivi, alle società. Se c’è un programma stabilito per il recupero che venga reso noto, se non c’è ci si metta subito al lavoro per sistemare la struttura e restituirla a chi ne usufruiva quotidianamente. Questo stallo, il progressivo e inesorabile peggioramento di una situazione già disastrosa non può vederci inermi. Convocherò una seduta della commissione trasparenza per dopodomani, mercoledì 7 gennaio, per approfondire la vicenda e chiedere come, in che tempi e con quali risorse l’ente intenda procedere al ripristino”.