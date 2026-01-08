Linea storica Napoli-Salerno, altri investimenti di Rfi sulla ferrovia Dal 10 gennaio al 21 marzo: il cantiere prevede un investimento da 60 milioni di euro

Proseguono gli interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla linea storica Napoli – Salerno, via Cava de’ Tirreni.

Nelle notti di alcuni fine settimana dal 10 gennaio al 21 marzo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti attività di attrezzaggio della linea per l’installazione del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema tecnologico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni già adottato sulle linee alta velocità, tecnologia che garantirà maggiore puntualità e fluidità nella gestione del traffico, aumentando le prestazioni in termini di regolarità e qualità del servizio.

In totale sui cantieri saranno impiegate, per ogni notte, oltre 20 persone tra dipendenti RFI, Italferr e ditte appaltatrici, per un investimento economico complessivo di circa 60 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR.

"Pertanto, per consentire la piena operatività dei cantieri, nelle notti interessate dai lavori la circolazione ferroviaria sarà sospesa su alcuni tratti delle linee Pozzuoli Solfatara – Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni-Barra, Napoli Campi Flegrei – Caserta e Napoli Campi Flegrei/Napoli Centrale – Torre Annunziata Centrale/Castellammare Di Stabia/Salerno, con conseguenti modifiche al programma di circolazione dei treni regionali e metropolitani. Maggiori dettagli sui provvedimenti saranno consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie", si legge nella nota della società di trasporto.