Salerno, la denuncia: "Al Ruggi si balla in orario di servizio"

La denuncia della pagina Nessuno Tocchi Ippocrate

Salerno.  

Sta facendo molto discutere un video pubblicato dalla pagina Nessuno Tocchi Ippocrate e che ritrae personale sanitario del "Ruggi" intento a ballare in orario di servizio. Un video pubblicato sui social e diventato virale.

"Ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno: mentre in tutta Italia i pronto soccorso ed il personale sono al collasso per il picco influenzale….nella anticamera (sterilizzazione) della sala operatoria si  Balla e si pubblica su tik tok! Complimenti", si legge sulla pagina social che si occupa del mondo sanitario e, in particolare, di violenze in corsia.

"Forse è il caso di trovare al più presto un direttore generale per la struttura!
”quando il gatto non c’è…….”, la considerazione di Nessuno Tocchi Ippocrate e che fa riferimento alle recenti dimissioni rassegnate dal dg Ciro Verdoliva.

 

