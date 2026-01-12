Salerno, dietrofront del "Ruggi": annullato lo stop ai ricoveri programmati Previsto un tavolo regionale per fronteggiare le criticità

Dietrofront della direzione generale del "Ruggi" che, dopo aver disposto la sospensione dei ricoveri programmati per gestire l'iperafflusso di pazienti a causa dei virus respiratori stagionali, è tornata sui propri passi, annullando la decisione. Il provvedimento è stato adottato dal dg Ciro Verdoliva, in seguito alla nota inviata dalla Direzione Generale regionale Tutela della salute con la quale si chiedeva di sospendere la disposizione in quanto - si legge nel documento - "potrebbe comportare esiti significativi su percorsi assistenziali già programmati, determinando ritardi non prevedibili in relazione all'attività di elezione". Pertanto, in considerazione "della gravità delle possibili conseguenze", la direzione regionale Tutela della Salute ha chiesto di sospendere l'efficacia della disposizione, preannunciando un tavolo per frotneggiare le criticità.

In una nota la direzione generale del Ruggi ha espresso la propria soddisfazione. "La Direzione Generale Dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, si ritiene molto soddisfatta in seguito all'attenzione che la Direzione Generale Regionale Tutela della Salute, ha riservato alla recente disposizione del 10/01/2026. La sopracitata Direzione Generale dell'AOU Ruggi, accoglie favorevolmente l'invito a sospendere l'efficacia di tale disposizione, auspicando in tempi brevi, la convocazione del tavolo regionale, finalizzato ad affrontare la gestione di tali criticità".