Lavori in autostrada, limitazioni notturne verso Salerno Disposta l'uscita a Mercato San Severino per chi è diretto a Salerno

Per consentire alla Società Autostrade per l'Italia di eseguire attività di manutenzione sul ponte dell’Autostrada A30 “Caserta-Salerno”, che scavalca il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” al km 8,550, si rendono necessarie limitazioni al transito, disposte in orario notturno, sulla carreggiata in direzione di Salerno.

Nel dettaglio, tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, nelle notti comprese tra domani, martedì 13, e giovedì 15 gennaio, sarà attiva in direzione di Salerno la chiusura della tratta di Raccordo Autostradale 2, in direzione di Salerno, in corrispondenza dello svincolo per l’Autostrada A30, dove la circolazione verrà deviata con uscita obbligatoria.

Nello specifico, il transito diretto a Salerno usufruirà dello svincolo di Mercato San Severino (SA).