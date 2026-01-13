Porto di Salerno, Cuccaro rassicura i sindaci: "Nessuna modifica invasiva" Il presidente dell’Autorità Portuale ha incontrato gli amministratori della Costiera Amalfitana

Nessuna modifica all’imbocco del porto commerciale di Salerno e nessun ampliamento del Molo di Ponente, ubicato a ridosso del costone roccioso che separa il capoluogo di provincia dal comune di Vietri Sul Mare. Le rassicurazioni sono arrivate nel corso di un incontro svoltosi questa mattina a Napoli presso la sede dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale – Porto di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, al quale hanno parte il presidente Eliseo Cuccaro, il consigliere regionale Luca Cascone, il sindaco di Cetara (nella veste anche di presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi) Fortunato Della Monica e la vicesindaca di Vietri Sul Mare, Angela Infante.

Nel corso dell’incontro, convocato dopo la manifestazione di protesta del 4 gennaio scorso e in seguito anche alle sollecitazioni dei due comuni della Costiera, è stato mostrato il progetto di riqualificazione del porto commerciale di Salerno che esclude uno stravolgimento della morfologia di quel tratto di costa evitando così conseguenti ulteriori e prevedibili danni ambientali derivanti da un nuovo disegno delle rotte delle navi. «Si è trattato di un incontro molto proficuo nel corso del quale abbiamo avuto, la possibilità, insieme con la collega vicesindaca di Vietri Sul Mare, di confrontarci con i vertici dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale - dice il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica - Di questo ringrazio il presidente Eliseo Cuccaro che, alla presenza anche del consigliere regionale Luca Cascone il quale anche in questa occasione ha mostrato vicinanza e attenzione per il nostro territorio, ci ha portato in visione il progetto di riqualificazione del porto commerciale di Salerno. Dalle illustrazioni abbiamo avuto rassicurazioni concrete che l’imbocco del porto commerciale di Salerno non subirà alcuna modifica così come non vi sarà nessun ampliamento del Molo di Ponente, ubicato a ridosso del costone roccioso che separa il capoluogo di provincia dal comune di Vietri Sul Mare. Con il Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale è stato concordato un successivo incontro - quando la fase amministrativa avrà fatto passi più importanti e si entrerà nel merito delle fasi approvative - nel quale si valuteranno eventuali proposte da condividere anche con il comune di Salerno che consentiranno di limitare al massimo anche l’impatto paesaggistico dell’intervento rispetto alla spiaggia. Nel corso dell’incontro siamo stati inoltre tranquillizzati circa l’utilizzo del molo “3 Gennaio” di Salerno che non sarà a servizio delle operazioni di tipo commerciale ma resterà a uso esclusivo dei pescherecci e delle imbarcazioni dei pescatori di Salerno».