Donna canta "Vita spericolata" di Vasco durante un intervento oncologico Il chirurgo salernitano Tommaso Pellegrino: "Favorisce il rilassamento e rafforza la fiducia"

Canta la canzone di Vasco Rossi, "Una vita spericolata", mentre viene sottoposta a un delicato intervento chirurgico oncologico. È accaduto a Napoli, nella sala operatoria della Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, dove una donna ha affrontato l'operazione al seno accompagnata dalla musica.

A raccontare l'episodio è il chirurgo Tommaso Pellegrino, originario di Sassano, in provincia di Salerno, che sottolinea come non si tratti di un caso isolato. "Non è la prima volta che, durante gli interventi chirurgici, grazie anche alla bravura dei nostri anestesisti, non addormentiamo completamente i pazienti, che restano vigili e svegli - spiega - All'interno dell'intervento utilizziamo anche brani musicali, scelti per creare un clima più disteso". In questo caso, il canto ha sorpreso anche l'équipe medica. "Ho voluto rendere pubblico tramite Facebook quanto accaduto - aggiunge Pellegrino - perché ho scoperto durante l'intervento che, prima di entrare in sala operatoria, la paziente aveva confidato al marito che le sarebbe piaciuto essere operata con un sottofondo musicale di Vasco Rossi".

Un dettaglio che ha contribuito a trasformare l'atmosfera della sala operatoria, solitamente dominata dal silenzio e dai suoni delle apparecchiature. "Secondo me la musica nei luoghi di cura contribuisce a ridurre l'ansia, favorisce il rilassamento e rafforza il clima di fiducia", conclude il chirurgo, evidenziando come l'attenzione agli aspetti emotivi possa affiancare la qualità delle cure, soprattutto in un percorso delicato come quello oncologico.