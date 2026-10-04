Paura a Pontecagnano Faiano: neonato perde conoscenza, salvato dal 118 È stato rianimato dal personale del Vopi

Paura per un neonato di un mese che ha perso conoscenza per circa tre minuti. L'allarme, come riferiscono i soccorritori, è scattato in serata. I genitori, una volta intuita la gravità della situazione, si sono recati immediatamente alla postazione 118 dell'ASL Salerno di Pontecagnano Faiano, dove era presente un'ambulanza dell'associazione di volontariato VOPI con equipaggio composto da infermiere e autista soccorritore. I soccorsi sono stati immediati.

Il personale ha preso subito in carico il piccolo e lo ha trasportato d'urgenza al pronto Soccorso pediatrico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

Durante il trasporto, grazie alla prontezza e alla professionalità dell'equipaggio, il neonato si è ripreso.

Ancora una volta il sistema 118 e la catena dei soccorsi si sono dimostrati determinanti per rendere l'intervento efficace e tempestivo.