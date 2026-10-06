Salerno, sottopassaggio Racinaro: "Ha provocato più problemi che benefici" Avella denuncia: "Danni alle auto e container popolati da clochard"

"Probabilmente il sottopassaggio ‘Racinaro’ ha creato più problemi di quanti nel abbia risolti". Lo denuncia in una nota il consigliere comunale di opposizione al Comune di Salerno, Rino Avella. "Il ‘fosso’ al termine della rampa di imbocco ha provocato danni alle auto e disagio ai centauri, non si capisce come sia stato possibile inaugurare l’opera ed aprirla al traffico in presenza di questo ‘salto’ sul cui asfalto residuo sono ben evidenti i segni lasciati dalle carrozzerie delle macchine", l'affondo di Avella.

"All’uscita, invece, la segnaletica verticale si è dimostrata già… fragile. La freccia obbligatoria ha perso il suo significato originario. Ora rischia di trarre in inganno gli automobilisti provenienti da via Dalmazia ai quali sembra indicare di entrare - contromano - nel nuovo sottopassaggio.

In superficie, poi, va segnalato che la ditta che ha eseguito i lavori non ha smobilitato e non ha ripristinato i luoghi. Ci sono ancora oggi alcuni moduli e wc a dimora".

Avella accende i riflettori anche su un altro problema: "I container sono diventati dimore di tre clochard (due maschi e una donna) con gli evidenti disagi, anche al decoro pubblico, che una situazione del genera comporta. Testimonianze raccontano che, per la maggior parte del tempo, queste persone sembrano ubriache e che molto spesso discutono animatamente tra i fumi dell'alcool", conclude Avella. "Altro grosso problema riguarda l’unico corridoio pedonale del sottopasso di via Dalmazia. Il materiale gommoso usato è saltato da tempo. Con la pioggia la superficie in cemento diventa scivolosa e chi la percorre rischia cadute rovinose. Stamattina ho portato queste situazioni all’attenzione della Commissione Mobilità presieduta dal collega D’Avenia".