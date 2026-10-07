Alta Velocità Battipaglia–Romagnano, in arrivo riconoscimento economico La soddisfazione dei rappresentanti di Filca Cisl e Feneal Uil Salerno

Il primo traguardo è stato raggiunto e per i lavoratori impegnati nella realizzazione della linea Alta Velocità Battipaglia–Romagnano si concretizza anche il riconoscimento economico previsto dall’accordo sul premio di risultato, sottoscritto da Feneal Uil e Filca Cisl. La prima quota del premio sarà erogata il 15 ottobre prossimo, beneficiando dell’agevolazione fiscale prevista. Un risultato che riconosce concretamente l’impegno e la professionalità delle maestranze impegnate ogni giorno in un’opera complessa e strategica per il territorio.



«Questo primo risultato dimostra che quando il lavoro viene riconosciuto e valorizzato, gli obiettivi diventano concreti», dichiarano Patrizia Spinelli, segretaria generale della Feneal Uil Salerno, e Marco Martino della Filca Cisl Salerno. «Dietro l’avanzamento dei lavori ci sono la professionalità, la responsabilità e l’impegno quotidiano di tanti lavoratori. A loro va il nostro riconoscimento».



Il percorso, però, non è concluso. Entro dicembre è previsto il raggiungimento del secondo obiettivo indicato nell’accordo. «Continueremo a seguire con attenzione questa fase e a stare al fianco dei lavoratori», proseguono Spinelli e Martino. «Per noi produttività e avanzamento dei lavori devono andare di pari passo con la salute e la sicurezza. Un risultato è davvero positivo soltanto se viene raggiunto garantendo condizioni di lavoro adeguate».



Tra le questioni ancora aperte c’è anche quella dei costi sostenuti quotidianamente dai lavoratori per raggiungere i cantieri. L'aumento dei prezzi di benzina e gasolio pesa infatti in modo significativo sulle loro spese. «Chiederemo al Consorzio di affrontare concretamente il problema degli spostamenti e di valutare un adeguamento dei rimborsi carburante», sottolineano i due sindacalisti. «Non possiamo ignorare l'aumento dei costi che grava direttamente sulle buste paga dei lavoratori. Difendere il salario significa anche intervenire sulle spese che ogni giorno sono necessarie per andare a lavorare».

