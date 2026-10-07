Vasco diventa "dottore" all'Università di Salerno: "Legato a questa città" Attesa a Fisciano per l'arrivo dell'artista

Cresce l'attesa nel campus di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno per il conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione a Vasco Rossi. L'artista nel pomeriggio riceverà il riconoscimento per poi tenere una lectio magistralis.

Attesi migliaia di studenti in Piazza del Sapere per seguire la cerimonia che si svolgerà nell'aula magna di Ateneo e sarà trasmessa in diretta sui canali social dell'Università.

Vasco, attraverso il suo profilo, non ha nascosto l'emozione. "Sono molto legato a Salerno. La prima volta ci sono arrivato nel lontano '78 per fare il militare... avevo la divisa ma dopo un po' sono stato "liberato". Non potevo perdere il treno.. che mi ha portato fin qui", ha scritto l'artista.

"Il conterimento del dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi - dichiara i Rettore dell'Universita deoli Studi di Salerno. Virgilio D'Antonio - riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione".