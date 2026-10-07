Vasco Rossi a Salerno: atterraggio blindato, poi l'incontro con De Luca

Ha funzionato la macchina organizzativa messa in campo dall'Università degli Studi di Salerrno per accogliere Vasco Rossi nel campus di Fisciano. Una giornata lunga, frutto di mesi di intenso lavoro e che ha visto impegnate centinaia di persone per la gestione della sicurezza e dell'organizzazione. Al campus hanno avuto accesso soltanto 1500 studenti che si sono accaparrati i pass messi a disposizione dall'Università. Nell'aula magna, invece, hanno preso posto 550 persone tra istituzioni, docenti, giornalisti e 50 componenti del fan club di Vasco.
La giornata salernitana dell'artista è iniziata all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento dove il cantautore è atterrato intorno alle 14. L'arrivo nello scalo di Pontecagnano Faiano è stato all'insegna della riservatezza assoluta, come richiesto dallo stesso cantautore. Dopo essere sceso dalla scaletta, Vasco è salito direttamente a bordo del van che ha poi guadagnato l'uscita da un cancello secondario.
Una volta arrivato a Fisciano, però, Vasco si è concesso a fan e studenti: prima, durante e dopo la cerimonia l'artista si è mostrato contento ed emozionato, ricevendo un calorosissimo abbraccio nel momento in cui è uscito dall'aula magna e ha concesso foto ed autografi agli studenti dell'ateneo salernitano.
Prima di accedere in sala anche il breve colloquio con il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. "Abbiamo parlato in privato ed è stata la conferma della sensibilità e popolarità di un grande artista. Congratulazioni", le parole del primo cittadino.