Infiltrazioni d'acqua durante i lavori: chiude la scuola media "Tasso" Il sindaco De Luca ha firmato l'ordinanza dopo la segnalazione dell'ufficio manutenzione

La Scuola secondaria di primo grado "T. Tasso", in via M. Iannicelli a Salerno, resterà chiusa per l'intera giornata di venerdì 9 ottobre 2026. Lo dispone l'ordinanza sindacale n. 922 dell'8 ottobre, firmata dal sindaco Vincenzo De Luca, che ha adottato la misura in via precauzionale a tutela della sicurezza di studenti e personale scolastico.

LE INFILTRAZIONI D'ACQUA ALL'ULTIMO PIANO

Nell'edificio sono in corso lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura. Le attuali condizioni meteorologiche, caratterizzate da piogge a raffica, hanno causato infiltrazioni d'acqua all'ultimo piano, rendendo impraticabili gli ambienti.

LA SEGNALAZIONE DELL'UFFICIO MANUTENZIONE

Il provvedimento si basa sulla nota del responsabile dell'Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica. Il tecnico ha segnalato la necessità di disporre, in via precauzionale, l'interdizione temporanea della struttura per la giornata del 9 ottobre.

COMUNICAZIONI E POSSIBILITÀ DI RICORSO

Il provvedimento sarà inviato al dirigente scolastico per gli adempimenti conseguenti. Sarà trasmesso anche ai direttori dei settori Pubblica Istruzione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale, all'Ufficio Scolastico Provinciale e all'Ufficio Comunicazioni del Comune, per la massima diffusione e la pubblicazione sul sito istituzionale.