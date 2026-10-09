Allerta meteo arancione a Salerno: chiusi parchi, giardini e cimiteri Il provvedimento del Comune valido fino alle 15 di sabato

A Salerno sono chiusi in via precauzionale parchi, giardini pubblici e aree cimiteriali, in considerazione dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale. Il provvedimento è disposto dall'ordinanza sindacale ed è in vigore dalle 15 di oggi, venerdì 9 ottobre, fino alle 15 di domani, sabato 10 ottobre, salvo ulteriori valutazioni.

IL RISCHIO: IDROGEOLOGICO DIFFUSO E IDRAULICO LOCALIZZATO

L'allerta riguarda il rischio idrogeologico diffuso e il rischio idraulico localizzato. La decisione è stata adottata a tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre i pericoli legati alle condizioni meteorologiche avverse e alla possibile caduta di rami o alberi.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLE AREE CHIUSE

Quando non saranno in corso fenomeni avversi, l'accesso ai parchi e ai giardini sarà consentito esclusivamente al personale tecnico incaricato delle verifiche sulle alberature. Nelle aree cimiteriali potrà entrare anche il personale addetto ai servizi non differibili.

I CONSIGLI DEL COMUNE ALLA CITTADINANZA

L'amministrazione comunale invita alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. È raccomandata particolare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali, per il rischio di caduta di rami, alberi, pali, segnaletica e impalcature. Vanno inoltre messi in sicurezza o rimossi da balconi e finestre piante, coperture, strutture provvisorie e qualsiasi altro oggetto che possa essere trasportato dal vento.