Frana a Vietri sul Mare: stop ai treni sulla linea Napoli-Salerno Limitazioni ai treni regionali

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea convenzionale Napoli-Salerno, via Cava de’ Tirreni, tra Nocera Inferiore e Salerno, per un movimento franoso causato dal maltempo che ha interessato la zona di Vietri sul Mare.

I treni regionali subiscono limitazioni, variazioni di percorso o cancellazioni. Attivato un servizio con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di Rete Ferroviaria Italiana e di Trenitalia.