Ecco "l'ottobrata" salernitana: relax in spiaggia e bagni a mare Il maltempo è già un ricordo: i lidi sono chiusi, ma i litorali continuano ad essere frequentati

Costume, tuffi e tintarella in pieno autunno. Nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre, alcune persone hanno fatto il bagno al porticciolo di Pastena, a Salerno, incuranti della stagione ormai avanzata. Ma non è solo Pastena a registrare il fuori stagione: su tutti i litorali della città sono in tanti a godersi il sole di ottobre.

BAGNANTI FUORI STAGIONE A PASTENA

Mentre il calendario segna ormai l'autunno, al porticciolo c'è chi ha scelto di sfidare le temperature e di godersi il mare come fosse ancora estate. Nella foto si vedono diverse persone in costume, sulla banchina e in acqua, in un'atmosfera da bagno fuori stagione.

TINTARELLA SU TUTTI I LITORALI, ANCHE A UNIVERSO BEACH

La giornata di sole ha richiamato persone su tutti i litorali della città. Tra questi c'è anche quello di Universo Beach, in teoria interdetto, dove oggi si contano molte persone che prendono la tintarella di ottobre. Per molti è una giornata all'insegna del relax, della spensieratezza e dello svago, con il mare e il sole come se l'estate non fosse ancora finita.

IL PORTICCIOLO, SIMBOLO DELLA ZONA ORIENTALE

Il porticciolo di Pastena è uno dei luoghi più iconici della città di Salerno, in particolare della zona orientale. È un punto di riferimento per i salernitani, che lo frequentano per passeggiate, per il mare e per il tempo libero. Per questo gli scatti di chi si tuffa a ottobre fanno subito il giro della città.