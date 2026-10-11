Albero crollato a Salerno: distrutta un'auto, ma poteva andare molto peggio Gli interrogativi aperti sulla manutenzione del verde in città

Una grossa pianta è crollata sabato in piazza Sant'Elmo, a Salerno, a causa del maltempo che ha interessato la città. Un'auto parcheggiata è stata distrutta dal fusto. Il veicolo era vuoto e non si registrano feriti, ma la situazione ha comportato un forte rischio per la pubblica incolumità.

LA CADUTA DELL'ALBERO IN PIAZZA SANT'ELMO

L'albero ha ceduto nella giornata di sabato, mentre sulla città imperversava il maltempo. Il tronco è precipitato sulla piazza e ha investito un'auto in sosta, danneggiandola in modo irreparabile.

NESSUN FERITO, MA POTEVA ANDARE DIVERSAMENTE

L'auto colpita era vuota e nessuna persona è rimasta coinvolta. Il crollo è avvenuto in uno spazio frequentato, e per questo l'episodio viene considerato molto rischioso. Un esito più grave è stato evitato per puro caso.

LA CONTA DEI DANNI IL GIORNO DOPO

Nella giornata di domenica si fa la conta dei danni causati dal maltempo. Oltre al veicolo distrutto, restano da verificare le condizioni dell'area interessata dalla caduta.

MANUTENZIONE E SICUREZZA: LE DOMANDE APERTE

Dopo il crollo, in città ci si interroga sullo stato di manutenzione del verde pubblico e sulla sicurezza di chi vive e frequenta le piazze. Il tema è quello dei controlli sugli alberi, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi, per prevenire episodi che potrebbero avere conseguenze ben più gravi.