L'Asl Salerno assume uno dei neurochirurghi più giovani d'Italia A 26 anni De Simone ha già alle spalle una solida formazione internazionale e 30 pubblicazioni

L'Asl Salerno, guidata dal direttore generale Gennaro Sosto, ha ufficializzato l'assunzione del dottor Matteo De Simone che, a soli 26 anni, si attesta come uno dei dirigenti medici più giovani d’Italia ad entrare in servizio presso una struttura ospedaliera pubblica.

Il professionista, contrattualizzato a partire dallo scorso mese di settembre, è stato assegnato all’Unità Operativa Complessa (UOC) di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera Inferiore.

Il dottor De Simone ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110, lode e menzione speciale, presso l'Università degli Studi di Salerno.

Nonostante la giovane età, vanta già un prestigioso percorso internazionale, avendo svolto importanti periodi di formazione e attività di ricerca presso alcune delle istituzioni più rinomate al mondo, tra cui:

Mayo Clinic (Rochester, Minnesota)

New York-Presbyterian Hospital - Weill Cornell Medicine (New York)

Brigham and Women’s Hospital - Harvard Medical School (Boston)

Richi Childhood Cancer Foundation (Boston)

Oltre questo percorso internazionale, il dottore é autore di più di 30 pubblicazioni scientifiche indicizzate su riviste internazionali, su argomenti di neurochirurgica e chirurgia vertebrale mini invasiva, con un h-index (metrica che misura la qualità dei ricercatori) di 12.

Con questo innesto di alto profilo, l'Asl Salerno conferma il proprio impegno nel valorizzare i giovani talenti del territorio e nel potenziare i reparti di eccellenza, offrendo ai cittadini competenze maturate nei principali network scientifici mondiali.