Nata da mamma di 59 anni e papà di 70 anni: Francesca Pia diventa caso nazionale “ La cosa più importante è che Francesca Pia stia bene e cresca regolarmente”

Ha suscitato interesse anche a livello nazionale la notizia della nascita della piccola Francesca Pia, venuta al mondo nel Salernitano da una mamma di 59 anni e un papà di 70.



Un caso raro, soprattutto per le circostanze eccezionali del concepimento e per le ottime condizioni di salute della piccola, che oggi pesa 4,5 chilogrammi. Da giorni la storia che arriva dalla provincia di Salerno sta alimentando il dibattito a livello nazionale, come spiega Mario Polichetti, il medico che ha seguito la gravidanza.



«Raccontare una storia come questa anche su una rete nazionale è motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato Polichetti –. Al di là della straordinarietà del caso, la cosa più importante è che Francesca Pia stia bene e cresca regolarmente. Per tutta l’équipe, vedere il risultato del proprio lavoro trasformarsi nella nascita di una nuova vita è la gratificazione più grande».