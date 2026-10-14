Fonderie Pisano, a Roma la proprietà conferma i licenziamenti dal 1° novembre

“Nell’incontro di oggi al Mimit la proprietà delle Fonderie Pisano ci ha confermato quanto era stato preannunciato nelle scorse ore, ovvero il ricorso al Tar contro la Regione Campania e l’intenzione di procedere al licenziamento dei lavoratori a partire dal 1° novembre prossimo. Riteniamo tutto questo inaccettabile: i lavoratori non possono essere ostaggio di un contenzioso, amministrativo prima e giudiziario poi, tra azienda e istituzioni. Ancora una volta, si scarica su di loro il peso di investimenti mancati negli anni, di scelte la cui responsabilità nessuno vuole assumere, di un conflitto tra ambiente e lavoro che si poteva e si doveva evitare intervenendo in tempo”.
Così il segretario confederale Cgil Napoli e Campania, Raffaele Paudice, a margine dell’incontro al Mimit a Roma per discutere della vertenza Fonderie Pisano di Salerno.
“Non accetteremo – avverte Paudice - che si crei l’ennesima contrapposizione tra cittadini e lavoratori mentre l’industria siderurgica in Campania muore. Alla Regione, agli assessori coinvolti e soprattutto al presidente Roberto Fico, chiediamo che al prossimo incontro, già previsto per il prossimo 21 ottobre al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, la Regione arrivi con una prospettiva chiara e condivisa per salvare l’occupazione dei lavoratori del sito di Salerno e – conclude - per dare finalmente una prospettiva concreta a quelli di Luogosano, senza ulteriori rinvii e con la massima chiarezza. Il tempo ormai è scaduto: vogliamo risposte”.