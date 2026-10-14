Linea ferroviaria Nocera Inferiore–Salerno, confermata la riapertura venerdì Lo ha annunciato il consigliere regionale Giovanni Maria Cuofano

“È stata confermata per venerdì alle ore 17 la riapertura della linea ferroviaria Nocera Inferiore–Salerno, via Cava de’ Tirreni. Una notizia importante per i tanti pendolari, lavoratori e studenti che in questi giorni hanno dovuto affrontare disagi e difficoltà negli spostamenti a causa della sospensione della circolazione ferroviaria. Il ripristino del collegamento rappresenta un passaggio fondamentale per restituire al territorio un servizio essenziale per la mobilità quotidiana”. Lo dichiara Giovanni Maria Cuofano, consigliere regionale del Gruppo Fico Presidente.

“Nei giorni scorsi ho seguito costantemente l’evoluzione della vicenda, raccogliendo le sollecitazioni dei comitati e dei cittadini e chiedendo risposte chiare sui tempi necessari al ripristino del servizio. Attraverso il confronto con Luca Zuccalà, dirigente del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Direttore Regionale Campania e Molise di Trenitalia, avevo ricevuto aggiornamenti sulle verifiche effettuate e sulle attività necessarie alla messa in sicurezza dell’area. La conferma della riapertura per venerdì alle ore 17 rappresenta ora un aggiornamento importante per tutti gli utenti della linea”.

“Questa vicenda dimostra quanto sia importante ascoltare le istanze dei cittadini e mantenere aperto un confronto costante con gli enti e i soggetti competenti. La sicurezza deve essere sempre garantita, ma è altrettanto necessario assicurare ai pendolari collegamenti efficienti e informazioni puntuali. La riapertura consentirà di ripristinare un collegamento fondamentale per chi ogni giorno si sposta per lavoro, studio e altre necessità. Continuerò a seguire la situazione, dando riscontro alle istanze che arrivano dal territorio e mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze dei cittadini”, conclude Cuofano.



