Una card per conferire i rifiuti: a Salerno la differenziata diventa "smart" Installati anche nuovi cestini sul Corso. Da De Luca nuovo appello ai cittadini: "Basta degrado"

Il Comune di Salerno punta sull'innovazione tecnologica per migliorare la raccolta differenziata e il decoro urbano. Sono in arrivo nuovi cestini per contrastare la carenza di contenitori lungo corso Vittorio Emanuele e carrellati smart per rendere tracciabili i conferimenti delle attività commerciali.

LA CONSEGNA DEI PRIMI 600 CARRELLATI AL SETTORE FOOD

Il sindaco Vincenzo De Luca è intervenuto questa mattina all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e via Velia, alla consegna dei primi 600 carrellati smart destinati alle attività non domestiche del settore food. Il progetto è finanziato con fondi del Pnrr. "C'era una carenza di cestini, già più volte rilevata dai nostri concittadini, soprattutto sul corso", ha spiegato il sindaco. L'amministrazione ha fatto un acquisto per la città: vengono consegnati sia cestini portacarte, della stessa tipologia delle panchine, sia carrellati che saranno assegnati ai singoli commercianti, soprattutto pizzerie, ristoranti e attività del settore.

COME FUNZIONANO I CONTENITORI TRACCIABILI

I nuovi contenitori sono dotati di una scheda elettronica che registra le aperture e consente quindi di individuare i soggetti che effettuano i conferimenti. In questo modo gli smaltimenti delle attività commerciali, soprattutto dei ristoranti, diventano tracciabili.

L'APPELLO AL SENSO CIVICO: "LE DISCARICHE NON SI FANNO DA SOLE"

De Luca ha ricordato però che la tecnologia non basta e che serve la collaborazione dei cittadini. "Le discariche non si fanno da sole, i rifiuti non si accumulano da soli", ha detto. "Il punto fondamentale è il senso di responsabilità e di civiltà. Fino a che non ci sarà spirito civico, educazione e collaborazione da parte dei cittadini, vi saranno sempre delle emergenze".