Ex "Doro", l'Asi incalza la Soprintendenza: "Blocca la riqualificazione" Si attende il parere per completare l'abbattimento del complesso industriale abbandonato da 40 anni

"Il recupero dell’ex complesso industriale Doro, nell’area industriale di Salerno, non può restare bloccato da un’attesa che si prolunga eccessivamente." Il Consorzio ASI chiede alla Soprintendenza di Salerno di esprimere senza ulteriori ritardi il parere necessario a completare l’iter paesaggistico per l’abbattimento.

Il complesso, di proprietà privata e abbandonato da circa quarant’anni, è interessato dalle attività di pulizia e messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità. La demolizione resta invece subordinata al completamento dell’iter autorizzativo connesso alla vicinanza al torrente Fuorni.

"L’intervento sull’ex complesso Doro si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione e rigenerazione delle aree industriali promossa dal Comune di Salerno in sinergia con il Consorzio ASI Salerno, e peraltro condivisa dalla proprietà, finalizzata al recupero degli insediamenti dismessi, al miglioramento del decoro e della sicurezza, alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti e alla creazione di condizioni più favorevoli per lo sviluppo delle attività produttive - si legge nella nota del Consorzio industriale -. La tutela del paesaggio impone valutazioni rigorose, ma anche risposte tempestive. Lasciare questo intervento nell’incertezza significa prolungare una situazione di degrado che il territorio subisce da decenni".