Caro carburante: da Nocera ad Eboli, la protesta arriva anche nel Salernitano La mobilitazione degli autotrasportatori

La protesta degli autotrasportatori sta toccando in queste ore anche la provincia di Salerno. Sull'autostrada A30, intorno alle 13, è stata temporaneamente chiusa l'uscita di Nocera-Pagani da entrambe le provenienze a causa di una manifestazione nei pressi della stazione. “Sul luogo dell’evento sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia – si legge sul sito di Autostrade per l'Italia - .In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita di Castel San Giorgio per chi proviene da Salerno e l'uscita di Sarno per chi proviene da Caserta”. Nel pomeriggio, poi, la mobilitazione è arrivata anche nella zona sud della provincia. Si segnalano disagi e rallentamenti anche ad Eboli per la presenza di alcuni mezzi pesanti sulla viabilità interna. La Polizia Stradale, al fine di evitare ulteriori blocchi, ha disposto la chiusura temporanea dello svincolo che, poi, è stato riaperto.