Baronissi, cinque neo-diplomati a Bruxelles per un viaggio studio Petta: "Trasformare il merito scolastico in un’opportunità di crescita, formazione e conoscenza"

Sono a Bruxelles i cinque giovani neo-diplomati di Baronissi selezionati dall’Amministrazione comunale per il viaggio premio gratuito organizzato dal Comune. L’iniziativa, in programma dal 15 al 18 ottobre, offre ai ragazzi un’esperienza formativa e culturale alla scoperta della capitale europea e delle istituzioni dell’Unione Europea. Il viaggio è riservato ai giovani residenti a Baronissi che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2025/2026. La selezione è avvenuta secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione comunale, nell’ambito dell’iniziativa promossa con la Delibera di Giunta Comunale n. 295 del 10 settembre 2026. A seguire il percorso dell’iniziativa sono la sindaca Anna Petta, insieme ai consiglieri comunali Ester Sapere e Antonio Santoro, che hanno scelto di essere presenti a Bruxelles sostenendo personalmente tutte le proprie spese di viaggio e soggiorno, senza alcun costo a carico dell’Amministrazione comunale. Una scelta che testimonia la volontà di accompagnare direttamente i giovani in questa esperienza e di condividere con loro un momento importante di crescita e formazione.

“Abbiamo voluto offrire ai nostri giovani un’esperienza che andasse oltre il semplice riconoscimento del risultato scolastico – dichiara la Sindaca Anna Petta –. Bruxelles rappresenta il cuore delle istituzioni europee e poterla conoscere da vicino significa confrontarsi con una realtà internazionale, comprendere meglio il funzionamento dell’Europa e aprire lo sguardo verso nuove opportunità. Premiare il merito significa anche creare occasioni di crescita, autonomia e conoscenza. È un investimento sui nostri ragazzi e sul futuro della nostra comunità”.

Nel corso del soggiorno, i cinque neo-diplomati avranno l’opportunità di conoscere la città e di vivere un’esperienza a diretto contatto con la dimensione europea. L’obiettivo dell’Amministrazione è coniugare il valore del viaggio con una più ampia esperienza di formazione e cittadinanza, avvicinando i giovani alle istituzioni e ai temi dell’Unione Europea.

“Quando abbiamo pensato a questa iniziativa – dichiara la consigliera comunale Ester Sapere – abbiamo pensato soprattutto alle opportunità che possiamo offrire ai nostri ragazzi dopo il diploma. Conoscere Bruxelles e l’Europa significa ampliare i propri orizzonti, confrontarsi con una dimensione internazionale e comprendere che le opportunità per i giovani non finiscono con la scuola, ma possono aprire nuovi percorsi di studio, formazione e lavoro”.

“Il viaggio a Bruxelles rappresenta anche un modo per riconoscere concretamente l’impegno e il percorso compiuto dai nostri neo-diplomati – dichiara il consigliere comunale Antonio Santoro –. Abbiamo voluto costruire un’esperienza che unisse il valore del premio a quello della conoscenza. Portare i nostri giovani nel cuore dell’Europa significa dare loro la possibilità di vedere da vicino una realtà istituzionale e culturale che spesso appare distante, ma che invece incide profondamente sulla nostra vita quotidiana e sul futuro delle nuove generazioni”.

L’Amministrazione comunale intende proseguire nel percorso di attenzione alle politiche giovanili, promuovendo iniziative capaci di valorizzare il merito, favorire la formazione e creare occasioni di confronto e crescita per i ragazzi di Baronissi.

“Vogliamo che i nostri giovani si sentano parte di una comunità che crede in loro – conclude la sindaca Petta –. Questo viaggio è un piccolo ma significativo messaggio: Baronissi investe sui suoi ragazzi, sul loro talento e sulla loro capacità di costruire il futuro”.