Guasto alla rete idrica al Ruggi: stop temporaneo all'erogazione L'alimentazione idrica sarà sospesa dalle 20 alle 22

A causa di una copiosa perdita idrica manifestatasi a ridosso della centrale idrica del Plesso Ruggi, segnalata in data odierna, si è reso necessario un intervento urgente e indifferibile.

Il guasto si è aggravato nelle ultime ore fino ad interessare e minacciare la viabilità interna e per tale motivo è indispensabile procedere alla sostituzione immediata di alcuni metri di tubazione completamente danneggiata. Per consentire l'intervento del personale tecnico, l'alimentazione idrica dell'intero plesso ospedaliero subirà una sospensione totale, oggi 16 ottobre 2026, dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

La fascia oraria è stata programmata in conformità alle procedure adottate in analoghi eventi pregressi, al fine di minimizzare l'impatto sul servizio di Dialisi e sulle attività assistenziali. Sono stati attivati infatti tutti i protocolli vigenti che garantiscano la continuità delle attività essenziali, in collaborazione con la Direzione Medica di Presidio che ha già provveduto ad allertare tutti i Reparti affinché adottino ogni precauzione idonea e necessaria.