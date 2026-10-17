DonatoriNati: raccolta straordinaria di sangue a Battipaglia Iniziativa promossa dall'associazione DonatoriNati

Donazione di sangue stamattina presso l’Ospedale Santa Maria della Speranza a Battipaglia. Una partecipazione numerosa, coadiuvata anche dai soci Antonio Pagano e Fracesca Memoli che attesta la generosità del popolo presente sul territorio: sono state raccolte 30 sacche di sangue.

L’evento è stato realizzato con il nuovo gruppo DonatoriNati di Salerno. Presente per un saluto ai DonatoriNati in azione il presidente DonatoriNati Campania, Tommaso Delli Paoli.

Una delle tante iniziative finalizzate alla divulgazione della cultura del dono. «Il nostro obiettivo è quello di garantire continuità terapeutica alle persone più fragili, contribuendo a ridurre la dipendenza dall’estero e a garantire l’autosufficienza del Paese e promuovere attività di sensibilizzazione ed informazione che raggiungano i donatori più giovani. Ringrazio tutti per il contributo di oggi», ha affermato Tommaso Delli Paoli, presidente DonatoriNati Campania.