Tumore al seno, a Salerno tutto pronto per la VII edizione di "Komen Italia" L'iniziativa presentata in Comune: gli eventi nello splendido scenario di Paestum e Velia

Con 56.000 nuove diagnosi ogni anno, i tumori del seno rimangono al primo posto per incidenza e come causa di mortalità per cancro nella popolazione femminile. La prevenzione si conferma come uno strumento di grande efficacia per contrastare la malattia.

Con la prevenzione primaria, basata sull’adozione di uno stile di vita sano, si potrebbero evitare circa un terzo dei 2,3 milioni di casi che si verificano ogni anno nel mondo. Con la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce (esecuzione ogni anno di esami mammografici ed ecografici in base all’età) è possibile identificare la malattia in fase iniziale e curarla meglio, con percentuali di guarigione che possono superare il 90%. Importante è anche la prevenzione terziaria che può aiutare le donne che hanno già affrontato la malattia a ridurre il rischio di recidive.

Inoltre, la prevenzione ha un grande valore economico: il percorso terapeutico di una paziente con tumore del seno diagnosticato in fase iniziale ha un costo per il Servizio Sanitario Nazionale circa 3 volte inferiore rispetto a quello di una paziente con tumore diagnosticato in fase avanzata.

Purtroppo, permangono diseguaglianze nell’accesso agli screening tra le regioni del Centro-Nord e quelle dell’Italia meridionale e insulare; inoltre, alcune categorie di donne, per motivi diversi, hanno meno possibilità di accedere con regolarità alla prevenzione.

Per promuovere la prevenzione e contribuire con azioni concrete a ridurre queste diseguaglianze, il 22 settembre ha preso il via la VII edizione della Campagna Nazionale “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, promossa da Komen Italia, insieme al Ministero della Cultura e quest’anno anche al Ministero della Salute, con il sostegno di Sport e Salute. La testimonial della Campagna è l’Odalisca di Francesco Hayez, capolavoro custodito nella Pinacoteca di Brera. L'iniziativa prevede 49 giorni di promozione attiva della prevenzione, con la realizzazione dei Villaggi della Salute in 6 regioni, 4 Race for the Cure (Brescia 25-27 settembre, Matera 25-27 settembre, Napoli 9-11 novembre e Pescara 16-18 ottobre) e le Walk for the Cure, le passeggiate dedicate alla salute in 96 comuni. Il tour è partito da Roma, ha fatto tappa a Milano, Brescia, Parma e L’Aquila per poi arrivare a Salerno e proseguire verso Taranto e Reggio Calabria.

“La settima edizione di questa Campagna Nazionale vuole rimarcare un concetto molto semplice: ciascuno di noi può prendersi cura in modo efficace della propria salute utilizzando correttamente gli strumenti della prevenzione - ricorda il Prof. Riccardo Masetti, Fondatore della Komen Italia-.

L’obiettivo verso cui abbiamo diretto il nostro impegno, insieme al Ministero della Cultura ed al Ministero della Salute, è stato quello non solo di pianificare una grande mole di azioni pratiche ma anche di attivare una coalizione di virtuosi per far sì che il messaggio sull’importanza della prevenzione raggiunga il maggior numero possibile di persone di ogni età su tutto il territorio nazionale”.

“Accendiamo la prevenzione. Trasformiamola in un'attitudine, in un modo di stare al mondo -dichiara la Dott.ssa Alba Di Leone, Presidente di Komen Italia -. Mettiamo al centro la nostra salute e quella di chi ci sta accanto. Superiamo la paura dei controlli, miglioriamo il nostro stile di vita senza alibi. Così renderemo sempre più concreto il nostro capolavoro collettivo: la prevenzione”.

“Dietro ogni donna c’è un mondo: ci sono abbracci da dare, traguardi da raggiungere, sogni da inseguire, persone da amare - sottolinea Veronica Carratù, presidente dell’Associazione Noi Donne… Soprattutto -. Sono i tanti cuori che da anni credono davvero in questa missione e camminano al nostro fianco a ricordarci ogni giorno quanto sia importante questo impegno. Perché la prevenzione non è solo un esame, è un atto di amore verso la vita. Se anche una sola donna, grazie alla prevenzione, potrà continuare a vivere pienamente il proprio domani, allora avremo contribuito a proteggere qualcosa di più prezioso che appartiene a tutti noi”.

KOMEN ITALIA E MINISTERO DELLA CULTURA: CURA E CULTURA

Il Ministero della Cultura, per amplificare ulteriormente il messaggio sull’importanza della prevenzione, illuminerà di rosa i poli museali dedicati nelle 6 città (il Colosseo, la Pinacoteca di Brera, il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, il Museo Nazionale d’Abruzzo, i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, il Castello di Taranto, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) e altri prestigiosi siti culturali su tutto il territorio nazionale. Inoltre, anche quest’anno, contribuirà a raccogliere fondi per nuovi progetti di contrasto ai tumori del seno, offrendo l’accesso gratuito a 173 musei statali in tutte le regioni italiane (in allegato la lista) a coloro che sceglieranno di sostenere con una donazione i progetti di prevenzione di Komen Italia.

“Siamo onorati di essere l’Istituto Culturale di riferimento sul territorio per la settima edizione della campagna nazionale “La prevenzione è il nostro Capolavoro”, realizzata da Komen Italia con il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute. Una collaborazione che riconosce ai luoghi della cultura un ruolo significativo nella promozione del benessere e nella diffusione di una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione - dichiara Tiziana D’Angelo, Direttore dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia -. Il concetto di “arte che cura” trova espressione nella funzione sociale del patrimonio culturale e nella sua capacità di contribuire alla qualità della vita delle persone. I musei e i parchi archeologici, attraverso la conoscenza, la partecipazione e la condivisione di esperienze, possono favorire il benessere individuale e collettivo e sostenere il dialogo tra istituzioni culturali, realtà sanitarie e comunità.

In questa prospettiva, i Parchi archeologici di Paestum e Velia partecipano alla Campagna con un programma che coniuga sensibilizzazione, informazione e attività dedicate alla cura di sé. Con queste iniziative intendiamo contribuire agli obiettivi della campagna, rafforzando il ruolo dei Parchi come istituzione al servizio della collettività e il legame tra tutela del patrimonio e attenzione alle persone”.

I Parchi Archeologici di Paestum e Velia sono stati scelti dal Ministero della Cultura come prestigioso istituto museale di riferimento del territorio e ospiteranno momenti di sensibilizzazione, attività culturali e di raccolta fondi, oltre alle iniziative dedicate alle Donne in Rosa. In particolare, dal 20 al 25 ottobre a sostegno della Campagna si illuminerà di rosa il Tempio di Athena nel Parco Archeologico di Paestum.

Inoltre, sabato 24 ottobre dalle ore 09:00 il Museo Archeologico Nazionale di Paestum ospiterà incontri di sensibilizzazione e informazione sul tumore del seno. Alle 11:00 seguirà il laboratorio di ceramica “Kéramos Argilla in Rosa – memoria, cura, vita”, a cura dell'Associazione Pandora Artiste Ceramiste.

Domenica 25 ottobre alle ore 11:30 sarà possibile partecipare ad attività di Pilates in Rosa condotte da Nicoletta Ciardo, presso il Parco Archeologico di Paestum.

Tra le attività in programma, il 22 ottobre alle ore 18.30 l’Associazione “Noi Donne… Soprattutto” ha organizzato in collaborazione con La Feltrinelli il Salotto Letterario di Noi Donne… Soprattutto, curato da Alcolibri Anonimi e dedicato alla prevenzione oncologica, con il dibattito sul tema: “Il sapore della prevenzione: esiste la ricetta della salute?”. Il rapporto tra cibo e salute e tra alimentazione e incidenza tumorale sarà al centro del confronto. Dialogheranno l’autrice Mariachiara Montera, il prof. Stefano Pepe, la dott.ssa Rosa Sica. Il Salotto letterario avrà un secondo appuntamento nel Villaggio della Salute, nel Sottopiazza della Concordia a Salerno, venerdì 23 ottobre alle ore 16.00 sul tema “La forza delle parole. Un dialogo tra medico e paziente”. Dialogheranno il dott. Alessio Volpe e Veronica Carratù, presidente di “Noi Donne… Soprattutto”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE DI SALERNO

Il Villaggio della Salute sarà allestito a Salerno e sarà attivo dal 23 al 25 ottobre a partire dalle ore 10.00 in Piazza della Concordia con l'obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini in attività di sensibilizzazione, percorsi di prevenzione primaria e diagnosi precoce.

A queste attività si affiancherà il lavoro delle Unità Mobili della Carovana della Prevenzione che, dal 20 al 23 ottobre, offriranno gratuitamente visite cliniche, esami e consulenze specialistiche in particolare per la prevenzione senologica, ginecologica e la sana alimentazione.

Il programma:

martedì 20 ottobre, nell'ambito del progetto "Inside Out", la Carovana della Prevenzione farà tappa presso la Casa Circondariale "Antimo Graziano" di Avellino. Le attività di prevenzione saranno dedicate alle donne detenute e alle agenti della polizia penitenziaria, in attuazione del protocollo siglato con la Fondazione Severino, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Salute;

mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, le Unità Mobili si sposteranno a Salerno. In collaborazione con la Caritas, offriranno esami diagnostici gratuiti alle donne in difficoltà socio-economica presso il polo territoriale di Mariconda (ex mercato coperto) e il Centro Polifunzionale in Via degli Etruschi 85 a Matierno.

Il Villaggio ospiterà anche le associazioni cinofile che parteciperanno alla Walk for the Cure, nel segno della relazione e del benessere tra persone e animali.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Associazione “Noi Donne… Soprattutto” presso il reparto di Oncologia del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, in collaborazione con Onconauti e Chiara Milla, che ha dato vita al primo progetto di Pet Therapy per adulti in Campania.

WALK FOR THE CURE E ROWING FOR THE CURE

Sabato 24 ottobre si terrà la Walk for the Cure, la camminata solidale non competitiva promossa e organizzata dall’Associazione Noi Donne…Soprattutto a sostegno di Komen Italia.

L'appuntamento per la Walk for the Cure sarà alle ore 16:00 in Piazza della Concordia, da dove la passeggiata prenderà il via alle 17:00. Il tragitto circolare di circa 4 km toccherà Piazza del Monumento al Marinaio, il lungomare e Piazza della Libertà, per poi fare ritorno al punto di partenza. A guidare il gruppo sarà Mauro Russo della Fitwalking Salerno.

La partecipazione prevede una donazione minima di 10 euro che darà diritto a ricevere la maglia ufficiale della Walk for the Cure. Il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti di Komen Italia dedicati alla prevenzione dei tumori del seno e alla promozione della salute femminile.

In contemporanea alla Walk for the Cure partirà anche la prima edizione della Rowing for the Cure: in acqua le imbarcazioni e gli equipaggi del Circolo Canottieri Irno Salerno, con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio, e dell'Associazione Noi Donne…Soprattutto per sostenere Komen Italia e promuovere la prevenzione, la solidarietà e il valore del canottaggio come strumento di benessere e terapia integrata.

NOVITÀ 2026: LA SINERGIA CON IL MINISTERO DELLA SALUTE

In occasione della campagna “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, Komen Italia in collaborazione con il Ministero della Salute ha realizzato e diffuso una guida con informazioni e consigli sulla prevenzione primaria, secondaria e terziaria e sui percorsi di cura appropriati. L’opuscolo sarà distribuito gratuitamente in tutte le città coinvolte nella Campagna e anche online sui siti e canali social dei partner.

Inoltre, il 15 ottobre è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Stato Maggiore della Difesa (SMD) e Komen Italia che consolida ulteriormente la collaborazione con le Forze Armate che da anni mettono a disposizione le proprie competenze, capacità logistiche e sanitarie nelle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori del seno.

L’intesa prevede anche la sinergia in occasione della Campagna “La Prevenzione è il nostro Capolavoro” con il coinvolgimento dei Comandi territoriali delle singole Forze Armate.

La Campagna potrà contare sui prestigiosi Patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero della Giustizia, del Ministero della Difesa, della Regione Emilia Romagna, della Regione Abruzzo, della Regione Calabria, della Regione Lazio, dell’ANCI, del Comune di Brescia, del Comune di Parma, del Comune di Pescara, del Comune de L’Aquila, del Comune di Salerno, del Comune di Matera, del Comune di Napoli, di Sport e Salute, di FIASO e di Fondazione Pubblicità Progresso, e vedrà anche il contributo attivo di un’ampia coalizione di partner sanitari tra cui la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, l’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, il Policlinico di Milano, l’Ospedale Mater Olbia, l’ASL 1 e l’ASL 2 Abruzzo e altre Istituzioni Sanitarie locali.

La Campagna ha il contributo dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno.