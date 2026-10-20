Quantum valley, stoccata di De Luca alla Regione: "Bisogna svegliarsi"

"Rifare subito la gara altrimenti tra un anno saranno tecnologie superate"

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Fisciano.  

"Nel campo delle nuove tecnologie, un anno perso può significare uscire fuori mercato. Bisogna svegliarsi e rifare la gara per il quantum computing all'Università di Salerno, altrimenti tra un anno potremo anche farne a meno perché saranno tecnologie superate". È la frecciata del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, all'attuale governo regionale della Campania, intervenendo a margine del convegno "C'è l'AI con te? Job in Campus 2026: l'Intelligenza Artificiale come alleata per il futuro professionale", svoltosi nell'aula magna dell'Università degli Studi di Salerno.

De Luca ha ricordato gli investimenti avviati sul fronte dell'innovazione: "Abbiamo investito 140 milioni di euro in un grande progetto di ricerca oncologica e altri 100 milioni per un centro di quantum computing all'Università di Salerno". "Dobbiamo riprendere questo lavoro - ha ribadito De Luca -. Le nuove tecnologie hanno cambiato il mondo e il sistema produttivo. L'università deve formare i profili professionali necessari a utilizzarle". Il sindaco ha quindi sottolineato l'importanza di ripubblicare il bando per il centro di quantum computing, strategico per le imprese e per il posizionamento dell'ateneo nella ricerca. 

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