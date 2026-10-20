Allerta meteo: scuole chiuse a Salerno e in diversi comuni della provincia La protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione

Domani, mercoledì 21 ottobre, per allerta meteo arancione, le scuole di ogni ordine e grado, gli asili comunali, il cimitero, i parchi e i giardini della città saranno chiusi a Salerno. Il provvedimento è stato preso dal Comune con un'apposita ordinanza.

Stessa decisione è stata presa anche dai sindaci dei comuni di Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Ravello, Roccapiemonte e Positano. Ma la lista potrebbe allungarsi di ora in ora.

In mattinata la Protezione Civile della Regione Campania aveva emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione valido dalla mezzanotte e in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre. Sulla zona 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana); zona 2 (Alto Volturno e Matese); zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Si prevedono, infatti, soprattutto nella prima parte della giornata, precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Su tutte le altre zone della Campania vige invece un’allerta meteo di colore Giallo.

Il quadro meteorologico renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. In particolare, nelle zone interessate, si evidenzia la possibilità di fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio.



