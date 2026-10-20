Blocco dei tir a Salerno, tavolo in Prefettura: merce bloccata nel porto Il tavolo convocato dal Prefetto proseguirà anche nei prossimi giorni

La Prefettura di Salerno ha istituito un tavolo per il monitoraggio della protesta degli autotrasportatori sul territorio provinciale. La prima riunione, presieduta dal Prefetto, Francesco Esposito, si è svolta questo pomeriggio ed è servita ad esaminare le criticità connesse, in particolare, all’approvvigionamento dei carburanti e di altri beni e servizi essenziali e di prima necessità. Riflettori puntati soprattutto sui settori strategici: da quello sanitario e farmaceutico passando per il trasporto pubblico e la grande distribuzione. Il monitoraggio sta riguardando sia gli approvvigionamenti a livello provinciale che quelli regionali ed extra regionali.

La problematica principale riguarda il carburante le cui carenze potrebbero mettere a rischio servizi essenziali o pubblici.

Diversi problemi anche al porto di Salerno che sta vivendo letteralmente una fase di blocco. Il comandante della Capitaneria di Porto, Giovanni Calvelli ha fatto il punto sulla merce che è stoccata nei container da giorni: 11mila tonnellate di grano restano stoccate su di una nave e attendono l'arrivo di un camion per il trasferimento; sono ferme in porto anche tonnellate di merce alimentare, oltre a quasi un centinaio di container frigo che contengono ortaggi, pesce e carne.