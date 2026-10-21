Salerno, il Comune mette in vendita area in via Vinciprova per un nuovo albergo Lo ha reso noto Palazzo di Città

Nel giorno in cui la Procura di Salerno ha reso noto di aver chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla vendita della ex Italcementi alla foce dell'Irno - dove è prevista la realizzazione di una nuova struttura alberghiera - il Comune di Salerno muove un altro tassello nel processo di realizzazione di nuove strutture ricettive immaginato dal sindaco Vincenzo De Luca.

Con una nota, infatti, Palazzo di Città ha fatto sapere che è in via di definizione il bando per la vendita "di un’area di grande interesse nel centro della città con destinazione turistico-alberghiera". L’area in questione è in via Vinciprova, al termine della Lungoirno e della rotatoria appena ristrutturata. Si tratta di circa 5000 metri quadrati, prezzo a base d’asta 2,9 milioni di euro".

Una scelta che, da un lato consentirebbe al Comune di Salerno di fare cassa e dall'altro di realizzare nuovi alberghi.