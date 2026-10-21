Salerno, tutto pronto per l'Open Day Automotive 2026 Più di mille iscrizioni, cinquanta aziende provenienti da tutta Italia

Più di mille iscrizioni, cinquanta aziende provenienti da tutta Italia e un intero weekend dedicato all'innovazione, alla formazione e alle opportunità di crescita del settore automotive. Sono questi i numeri dell'Open Day Automotive 2026, la manifestazione che il 24 e 25 ottobre trasformerà il Center World in un grande hub dell'autoriparazione e dei servizi per l'auto.Meccatronici, carrozzieri, gommisti, professionisti del settore e operatori della filiera si ritroveranno per confrontarsi sulle sfide che stanno cambiando il comparto, tra innovazione tecnologica, transizione ambientale, sicurezza sul lavoro e nuove opportunità di finanziamento. Un settore che continua a rappresentare una delle colonne portanti dell'economia provinciale, con 2.138 imprese attive nel territorio salernitano.Giunta alla quarta edizione, la manifestazione conferma la partnership tra CNA Salerno e Innotech Srl e si arricchisce quest'anno della collaborazione di Pform Group Srl, protagonista dell'area dedicata alla formazione specialistica. Accanto agli spazi espositivi, l'evento proporrà un ricco calendario di incontri e tavole rotonde con esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale.

Dopo il taglio del nastro, il primo appuntamento sarà dedicato al tema *"Finanziare il settore automotive"*, un focus sulle agevolazioni e sugli strumenti di accesso al credito per le imprese. Al tavolo dei relatori interverranno Andrea Quaranta, Antonio Santoro, responsabile Area Credito di CNA Salerno, Andrea Frate, direttore regionale di Confidi Unico, e rappresentanti della Rete Hub Invitalia. Le conclusioni saranno affidate al vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, che ha già annunciato la predisposizione di un bando a fondo perduto destinato al comparto.

La mattina di domenica, alle ore 11, riflettori puntati su *formazione e sicurezza*, con un confronto tra i responsabili nazionali e regionali CNA Francesca Soardi e Giuseppe Bacco, il direttore provinciale della Motorizzazione Civile di Salerno e delle sedi coordinate di Avellino e Potenza, Rocco Renato Pessolano, Antonio D'Ambrosio di Mondo Revisioni CNA Salerno e Alfonso Esposito, direttore di Pform Group Srl.

Il programma si concluderà domenica alle 16.30 con un approfondimento dedicato alle tematiche ambientali e agli adempimenti normativi che interessano il settore. Interverranno Francesca Lazzarini, referente dello Sportello Ambiente di CNA Salerno, e Matteo Mariani di Carvel Srl. Tutti gli incontri saranno moderati dal segretario provinciale di CNA Salerno, Simona Paolillo.

«Sarà un appuntamento di grande valore per l'intero comparto. Abbiamo lavorato per mesi affinché aziende e visitatori possano vivere un'esperienza utile, concreta e ricca di occasioni di confronto», sottolinea Carmen Lazzarini, co-founder di Innotech Srl e vicepresidente di CNA Salerno.

L'iniziativa, sostenuta dalla Camera di Commercio di Salerno, punta a favorire il dialogo tra imprese, istituzioni e professionisti in un momento di forte trasformazione del mercato. «Negli ultimi anni abbiamo investito molto sull'automotive e siamo convinti che occasioni come questa siano fondamentali per accompagnare le imprese nei processi di innovazione e crescita», evidenzia Simona Paolillo.

Dello stesso avviso Alfonso Esposito: «La domanda di competenze specialistiche è in costante crescita. Per questo stiamo strutturando un'area formativa dedicata, capace di rispondere alle esigenze di migliaia di aziende del territorio».

Ad arricchire la manifestazione ci saranno anche momenti di networking "Meet to Eat" e la gara di go-kart in programma presso il BluPark. Tutte le attività saranno gratuite per i visitatori grazie al contributo della Camera di Commercio di Salerno e al cofinanziamento di CNA Salerno.

Due giorni di esposizioni, aggiornamento professionale e confronto per raccontare presente e futuro di uno dei comparti più dinamici dell'economia locale. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma punto di riferimento per il mondo dell'automotive del Mezzogiorno.