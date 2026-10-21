Fonderie Pisano, vertice a Roma: c'è uno spiraglio per evitare i licenziamenti Corsa contro il tempo: ecco quanto richiesto alla proprietà dal ministero

Nuovo incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy per la vertenza Fonderie Pisano Salerno. Presenti tutte le delegazioni provinciali, regionali e nazionali FIOM e CGIL, esponenti della proprietà, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e l'assessore Regionale all'Ambiente. Due i nodi da affrontare per la vertenza a Salerno: quello del termine di tutti gli ammortizzatori al 31 ottobre 2026 e la minaccia dei licenziamenti già annunciati dall'azienda; quello della individuazione di un sito in area industriale su cui poggiare gli investimenti per la nuova fonderia green e garantire un concreto e duraturo futuro alle oltre 100 maestranze dello stabilimento di Fratte. Un argomento questo già in discussione dalla scorsa primavera e che, tuttavia, nonostante una posizione di apertura al progetto green da parte del MIMIT e di Invitalia, non ha ancora trovato elementi di sbocco.

L'azienda ha confermato nuovamente l'intenzione, in assenza di altri elementi, di avviare la procedura di licenziamento. L'assessore regionale all'Ambiente ha illustrato l'iter tecnico in atto per il riesame dell'AIA. Le organizzazioni sindacali hanno richiamato la condizione drammatica dei lavoratori e la necessità di trovare soluzioni ad una possibile e imminente emergenza occupazionale

Il ministero verificate le posizioni di tutti i soggetti presenti, ha proposto di proseguire il percorso di confronto con tutte le coinvolte e di salvaguardia di tutti gli interessi in campo. L'azienda dovrà elaborare una proposta progettuale che superi l'attuale situazione di empasse su Fratte prevendendo, al contempo, una reindustrializzazione. Su questo dovrà avvenire un serrato confronto con gli uffici regionali e continue verifiche di attuazione in sede ministeriale. Il rischio dei licenziamenti potrà essere scongiurato con ammortizzatori sociali legati a questi processi e con una tempistica che verrà definita nelle prossime ore. Il prossimo appuntamento a Roma verrà fissato a brevissimo.

