Blocco carburanti a Salerno: "Garantire servizi 118, farmaci e ossigeno" L'appello di Antonio Capezzuto, segretario della Fp Cgil

La Funzione pubblica Cgil di Salerno ha inviato una lettera ai direttori generali, amministrativi e sanitari, ai direttori delle Uoc Gru (gestione risorse umane) e ai responsabili delle relazioni sindacali di Asl Salerno e dell'Azienda ospedaliera universitaria "Ruggi d'Aragona", per conoscenza al Prefetto di Salerno. La lettera è firmata dalle Rsu Fp Cgil e dai coordinatori area sanità delle due aziende, oltre che dal segretario generale della Fp Cgil Salerno. Il sindacato parla di una situazione di gravissima criticità che interessa anche la provincia e sta assumendo, a suo giudizio, i contorni di una vera emergenza sociale ed economica.

TENSIONI NELLA FILIERA E CARENZA DI CARBURANTI

Secondo la Fp Cgil, le forti tensioni nella filiera dei trasporti e dell'energia provocano blocchi e paralisi nella distribuzione dei carburanti, con ripercussioni che vanno oltre il semplice aumento dei prezzi. Il sindacato segnala la carenza di carburante ai distributori, se non l'esaurimento delle scorte, e le difficoltà crescenti nel reperire beni di prima necessità, dai generi alimentari alle forniture essenziali e ai farmaci. In un territorio vasto ed eterogeneo come quello salernitano, avverte, la situazione si ripercuote in modo drammatico sui lavoratori, con possibili infezioni sul lavoro per cause di forza maggiore, come già segnalato in una nota del 21 ottobre.

GLI EFFETTI SUI SERVIZI SANITARI

La Fp Cgil ritiene che queste criticità incidano direttamente sull'efficienza dei servizi pubblici del Servizio sanitario nazionale, in particolare su quattro aspetti. Il primo riguarda i carburanti per uso assistenziale, come 118, continuità assistenziale e assistenza domiciliare integrata, e per gli autoveicoli ad uso interno e i gruppi elettrogeni, con verifica di eventuali forme di riscaldamento a gasolio. Il secondo è la fornitura di lenzuola, vitto, farmaci, in particolare quelli d'urgenza e chemioterapici, di ossigeno e di presidi vari. Gli altri due sono la raccolta dei rifiuti speciali e urbani e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale.

LE RICHIESTE: REFERENTE, APPROVVIGIONAMENTI STRAORDINARI E CONFRONTO

Il sindacato sollecita la nomina di un referente per l'emergenza carburanti e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari. Chiede di interessare, se necessario, gli uffici territoriali della Prefettura per individuare forme straordinarie di approvvigionamento, non escludendo di rivolgersi a vari organi dello Stato, come protezione civile e forze dell'ordine, sia per favorire la mobilità sia per avere accesso a eventuali loro scorte. La Fp Cgil rivendica inoltre un confronto urgente con i sindacati per valutare l'impatto dell'emergenza sulla sicurezza e sull'organizzazione del lavoro.