Blocco autotrasportatori: "Ambulanti minacciati per non lavorare al mercato" Pietrofesa (Anva Confesercenti): "Non accettiamo metodi camorristici"

"Questa mattina alcuni operatori del mercato della provincia di Salerno sono stati minacciati a non entrare al mercato ed aprire i propri banchi. Le minacce sono arrivate da chi in questi giorni ha bloccato il Sud, non entro nel merito se giusto o sbagliato, ma non si può tollerare che si minacciano operatori ambulanti colpevoli di voler lavorare". Comincia così la denuncia choc di Aniello Pietrofesa, guida di Anva Salerno, l'associazione che riunisce gli operatori ambulanti.

Il riferimento è alla presenza nei mercati della città. "Chi ha minacciato ha chiesto che da parte degli ambulanti ci fosse solidarietà per la loro protesta. L'Anva Confesercenti Provinciale di Salerno non accetta nessuna minaccia e ne dà la solidarietà a chi con modo camorrista impedisce agli operatori di lavorare. Questi pochi soggetti sporcano la faccia dei tanti che protestano in modo giusto e senza minacciare nessuno", il duro atto d'accusa di Pietrofesa.