Salerno, studenti e commercianti in corteo contro il carovita Oltre 3mila persone hanno manifestato in centro

Circa 3mila studenti questa mattina hanno percorso in corteo le strade di Salerno per contestare contro il carovita. Una manifestazione partecipata e colorata, caratterizzata da numeri che in poche occasioni si erano registrati in città. Partiti da piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione ferroviaria, i manifestanti hanno percorso per intero Corso Vittorio Emanuele per poi raggiungere il lungomare dopo aver raggiunto piazza Portanova.

Diversi gli slogan intonati, molti dei quali contro la premier Giorgia Meloni e gli esponenti del Governo. "Questa protesta riguarda tutti, non solo gli autotrasportatori", hanno ribadito nel corso del corteo, accendendo un faro poi sulla condizione vissuta dalla scuola italiana. "Seguiamo le lezioni in strutture fatiscenti, l'istruzione viene messa in secondo piano da questa politica che è poco attenta alle esigenze del popolo".

In corteo anche una delegazione dell'associazione Commercianti Salerno, presieduta da Sabatino Senatore. "Anche la nostra categoria sta subendo le conseguenze del carovita, siamo in piazza per far sentire la nostra voce e chiedere misure adeguate".