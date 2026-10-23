Salerno, magistratura in lutto per la scomparsa di Leonida Primicerio Era stato procuratore generale della Corte d'Appello di Salerno, aveva 73 anni

La magistratura salernitana piange la scomparsa di Leonida Primicerio, già procuratore generale della Corte d'Appello di Salerno. Aveva 73 anni e per oltre 42 anni è stato al servizio dello Stato. Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio lo ha ricordato con un profondo messaggio di cordogolio.

"Oggi è un giorno di dolore profondo per Nocera Inferiore. Esprimiamo sincero cordoglio per la scomparsa del Dott. Leonida Primicerio, magistrato insigne e figlio illustre della nostra città che ha dato sempre lustro a Nocera Inferiore con 42 anni di servizio allo Stato vissuti con rigore, equilibrio e altissima onestà intellettuale, portando il nome della nostra comunità ai più alti livelli della giustizia italiana.

Lascia un esempio di dedizione e amore per la sua terra che non dimenticheremo. Alla famiglia giunga l'abbraccio più sincero mio, di tutta l'Amministrazione Comunale e dell’intera comunità", il messaggio del primo cittadino nocerino.