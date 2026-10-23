Salerno, magistratura in lutto per la scomparsa di Leonida Primicerio

La magistratura salernitana piange la scomparsa di Leonida Primicerio, già procuratore generale della Corte d'Appello di Salerno. Aveva 73 anni e per oltre 42 anni è stato al servizio dello Stato. Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio lo ha ricordato con un profondo messaggio di cordogolio.
"Oggi è un giorno di dolore profondo per Nocera Inferiore. Esprimiamo sincero cordoglio per la scomparsa del Dott. Leonida Primicerio, magistrato insigne e figlio illustre della nostra città che ha dato sempre lustro a Nocera Inferiore con 42 anni di servizio allo Stato vissuti con rigore, equilibrio e altissima onestà intellettuale, portando il nome della nostra comunità ai più alti livelli della giustizia italiana.
Lascia un esempio di dedizione e amore per la sua terra che non dimenticheremo. Alla famiglia giunga l'abbraccio più sincero mio, di tutta l'Amministrazione Comunale e dell’intera comunità", il messaggio del primo cittadino nocerino.