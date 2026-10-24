Protesta dei tir, la Prefettura di Salerno: "Così abbiamo gestito l'emergenza" Effettuati 90 servizi di accompagnamento da parte delle Forze di Polizia

Bilancio delle attività dell’Unità di Crisi, istituita nei giorni scorsi presso la Prefettura di Salerno per supportare la comunità, le imprese e le istituzioni nel complesso momento di emergenza seguito alle proteste e ai blocchi messi in atto dagli autotrasportatori. Sin da subito si è cercato di contemperare la libertà di coloro che hanno scelto di manifestare con l’esercizio delle altre libertà e diritti garantiti dalla Costituzione, innanzitutto quello di accedere ai servizi pubblici essenziali.

Tenendo fermo questo obiettivo, l’Unità di crisi ha lavorato per assistere la logistica legata alla distribuzione dei beni alimentari di prima necessità, dei farmaci e delle merci bloccate nei nodi strategici della provincia e sono state adottate misure straordinarie necessarie a supportare la comunità.

Numerosissime le aziende del mondo produttivo, agricolo e della grande distribuzione che si sono rivolte alla Prefettura per essere assistite.

Sono stati disposti complessivamente 90 servizi di accompagnamento da parte delle Forze di Polizia e sono pervenute oltre 300 richieste al canale di comunicazione dedicato e aperto h24, divulgato capillarmente a istituzioni e imprese per far pervenire modelli di richiesta appositamente predisposti e diffusi dalla Prefettura.

In particolare, grazie alla scorta delle Forze di Polizia, anche con servizi effettuati fuori provincia in raccordo con altre Prefetture, Questure e il Compartimento di Polizia Stradale della Campania, sono stati garantiti 50 corridoi di transito protetti per rifornire gli scaffali dei supermercati di generi alimentari di prima necessità.

I servizi sono stati mirati a consentire l’approvvigionamento nelle cinque macroaree di intervento in cui è stata suddivisa la provincia.

Inoltre, con un coordinamento interprovinciale, sono stati effettuati servizi di accompagnamento per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli freschi e lattiero-caseari lungo la filiera di distribuzione per sostenere le immediate necessità di questi settori strategici per l’economia salernitana e per la comunità. In questo ambito sono risultati decisivi anche gli interventi per sbloccare il mercato ortofrutticolo di Nocera-Pagani e quello ittico di Salerno.

Il Prefetto Francesco Esposito ha avviato immediati contatti e incontri con i rappresentanti della Camera di Commercio, esponenti di Confindustria, del mondo produttivo, dell’agricoltura e del settore dei carburanti presenti sul territorio, con cui l’aggiornamento è stato continuo.

Sul fronte dell’approvvigionamento di carburanti, che ha fatto registrare forti criticità per le famiglie, l’economia e i servizi essenziali, sono stati eseguiti 52 servizi di scorta per rifornire la rete di distribuzione locale, attivando soluzioni alternative con autocisterne scortate provenienti da Calabria, Puglia e Lazio per ovviare alle difficoltà dovute all’approvvigionamento presso i depositi di carburante nel Porto di Napoli e a Volla.

Altrettanto importante è stato individuare canali prioritari e quote di rifornimento dedicate per i mezzi di emergenza, le autoambulanze e i veicoli delle Forze dell’Ordine.

Programmati anche interventi che potessero consentire il decongestionamento dei maggiori impianti di stoccaggio rifiuti della provincia, in stretto contatto con referenti del settore ambiente e igiene urbana.

L’unità di crisi ha, inoltre, supportato fin da subito le aziende di trasporto pubblico locale attraverso servizi di accompagnamento per l’approvvigionamento di carburante presso i depositi siti fuori provincia.

Tra le realtà che hanno richiesto assistenza figurano anche le Case Circondariali, garantendo alla polizia penitenziaria il rifornimento di gasolio e di generi alimentari freschi. Le Forze di Polizia per mettere in campo le attività di questi giorni hanno mobilitato oltre 100 uomini e 50 pattuglie.

Superata la fase più critica le attività ricominciano a funzionare progressivamente ma per raggiungere la piena ripresa occorrerà ancora qualche giorno.

«Rivolgo parole di apprezzamento al Questore, ai comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Stradale per la grande professionalità con cui hanno gestito i servizi di ordine pubblico e di scorta sostenendo chi ha avuto necessità in questo difficilissimo momento di emergenza che ha attraversato la nostra regione e il territorio salernitano; rivolgo sentimenti di viva gratitudine alle donne e agli uomini delle Forze di Polizia che hanno operato con straordinario impegno e continuità. Rivolgo, inoltre, il mio apprezzamento ai componenti dell’Unità di crisi istituita in Prefettura, per aver curato e messo in campo senza sosta, in armonia con tutte le componenti della società civile, una complessa e articolata organizzazione che ha consentito di garantire un prezioso supporto a servizi essenziali, ai cittadini e alle imprese salernitane», queste le parole di apprezzamento del Prefetto, Francesco Esposito.

«Ringrazio inoltre i responsabili territoriali della sanità che hanno collaborato attivamente per garantire la continuità dei servizi, l’Anci, la Camera di Commercio, le Associazioni dell’agricoltura, del mondo produttivo e le altre istituzioni per il grande senso di responsabilità, la disposizione e l’impegno messi a disposizione del territorio e dell’intera comunità salernitana».