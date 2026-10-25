Nocera Inferiore, dopo il maxi-rogo sgomberato il fabbricato Il sindaco: "Saremo vicini alle famiglie coinvolte, seguendo tutti gli interventi"

"Saremo al fianco delle famiglie coinvolte, accompagnandole in questa fase delicata e seguendo con attenzione tutti gli interventi necessari. Il nostro impegno sarà quello di ridurre al minimo i disagi, in attesa delle verifiche sugli impianti tecnici e del ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza". Lo ha assicurato il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio in merito all'incendio divampato sabato sera in un'appartamento di Piazza Trieste e Trento che ha reso necessaria l'evacuazione di 40 famiglie.

"Desidero esprimere, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, un sentito ringraziamento a tutte le forze che, nella serata di ieri, sono intervenute con tempestività e professionalità - ha spiegato il primo cittadino -. Un episodio che ha reso necessario emettere un’ordinanza contingibile e urgente per lo sgombero del fabbricato, in attesa del completamento degli accertamenti sui danni e della verifica delle condizioni di sicurezza dell’edificio".

Il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero a forze dell'ordine e volontari "che si sono immediatamente attivati per evacuare lo stabile, assistere le famiglie e garantire la loro sicurezza, proseguendo le operazioni fino a notte fonda". "Un lavoro di squadra prezioso, svolto con impegno, senso del dovere e grande attenzione alle persone, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra tutte le componenti della macchina dei soccorsi. Questa mattina sono proseguite le operazioni di verifica e accertamento dei danni da parte degli organi competenti", ha concluso De Maio.

