FOTO. Vacanze in Costiera Amalfitana per Angela Merkel Nel pomeriggio l’incontro con il sindaco Vuilleumier

Qualche giorno fa, proprio mentre in Italia imperversava la protesta degli autotrasportatori, era stata immortalata in un supermercato di Cava de' Tirreni. Angela Merkel, ex cancelliera tedesca, era apparsa sorpresa per aver trovato gli scaffali semivuoti. Dalla valle metelliana si era poi spostata a Ravello per qualche giorno di relax.

Nella città della musica, oggi, si è intrattenuta con il sindaco Paolo Vuilleumier ed il suo vice Gianluca Mansi, esprimendo il suo compiacimento e la sua ammirazione per le bellezze di Ravello. All’ex capo del governo della Germania, il primo cittadino ha portato i saluti della comunità ravellese. Non è mancata una foto di rito, scattata dinanzi ad un negozio di ceramiche, tra i prodotti tipici più amati dai turisti - internazionali e non - che scelgono la Costiera Amalfitana per trascorrere le loro vacanze.