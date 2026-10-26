Lavori di manutenzione, chiude il Museo archeologico di Salerno Disagi per visitatori e turisti fino a domenica

?Al fine di consentire l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento, il Museo Archeologico di Salerno rimarrà chiuso al pubblico da domani 27 ottobre e fino a domenica 1 novembre compreso.

"?L'intervento rappresenta la fase finale e risolutiva di un piano di restauro programmato: con l'ultimazione degli interventi, infatti, i lavori si intenderanno definitivamente conclusi, consegnando ai visitatori un accesso completamente rinnovato, sicuro e accogliente - si legge in una nota della Provincia -. ?Le attività del Museo riprenderanno regolarmente secondo i consueti orari di apertura a partire da lunedì. ?Ci scusiamo per il temporaneo disagio arrecato ai visitatori, certi che la restituzione della struttura perfettamente funzionante, valorizzerà al meglio il patrimonio storico e culturale custodito nel nostro Museo".