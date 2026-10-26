Lavori di manutenzione, chiude il Museo archeologico di Salerno

Disagi per visitatori e turisti fino a domenica

lavori di manutenzione chiude il museo archeologico di salerno
Salerno.  

?Al fine di consentire l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento, il Museo Archeologico di Salerno rimarrà chiuso al pubblico da domani 27 ottobre e fino a domenica 1 novembre compreso.

"?L'intervento rappresenta la fase finale e risolutiva di un piano di restauro programmato: con l'ultimazione degli interventi, infatti, i lavori si intenderanno definitivamente conclusi, consegnando ai visitatori un accesso completamente rinnovato, sicuro e accogliente - si legge in una nota della Provincia -. ?Le attività del Museo riprenderanno regolarmente secondo i consueti orari di apertura a partire da lunedì. ?Ci scusiamo per il temporaneo disagio arrecato ai visitatori, certi che la restituzione della struttura perfettamente funzionante, valorizzerà al meglio il patrimonio storico e culturale custodito nel nostro Museo".

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