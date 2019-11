Spacciava e intascava il reddito di cittadinanza: arrestato Un 33enne di Campagna beccato dai carabinieri: sequestrati 6mila euro di cocaina

I carabinieri che lo hanno fermato gli hanno trovato cocaina per un valore che sulle piazze di spaccio poteva fruttare fino a 6mila euro. Droga già suddivisa in varie dosi avvolte nel cellophane. I carabinieri della stazione di Campagna hanno arrestato un giovane di 33 anni del posto, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il presunto pusher - come è emerso dalle successive verifiche dei militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Luca Geminale - percepiva anche il reddito di cittadinanza.

L'arresto è scattato in flagranza: all'indagato sono stati inoltre sequestrati circa 700 euro in contanti (che i carabinieri ritengono frutto dell'attività di spaccio), due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della cocaina. Il 33enne di Campagna si trova ora nel carcere di Fuorni, a Salerno, in attesa dell'udienza di convalida.