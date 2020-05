Blitz al porto di Salerno: ecco i nomi di tutti gli indagati Sono 69 le persone raggiunte da misura cautelare

Maxi-operazione della Guardia di Finanza, Le Fiamme Gialle, nell'ambito dell'operazione "Tortuga", hanno ricostruito le irregolarità che avvenivano nel porto di Salerno. I militari hanno eseguito 69 misure cautelari (39 arresti domiciliari, 21 divieti di dimora, 9 misure interdittive dall'esercizio della professione, pubblico ufficio e pubblico servizio). In particolare il provvedimento è stato emesso nei confronti di 17 funzionari doganali, 6 funzionali sanitari, 22 spedizionieri doganali, 10 operatori portalu, 2 avvocati, un dipendente amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno, un militare della Guardia di Finanza, 10 soggetti privati. Nell'inchiesta risultano coinvolte, nel complesso, 87 persone per un totale di circa 100 capi d'imputazione.Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno eseguito 84 perquisizioni nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Caserta.

Ecco i 69 destinatari delle misure cautelari.

CUSTODIA CAUTELARE AI DOMICILIARI (n.39)

Ammendola Eugenio (funzionario doganale)

Angrisani Pasquale (funzionario doganale)

Annunziata Luigi (fitosanitario)

Bevolacqua Davide (dipendente SCT)

Crescenzo Orazio (funzionario doganale)

Di Agostino Saverio (Usmaf)

Fiorillo Antonio (fitosanitario)

Gambardella Andrea (funzionario doganale)

Giordano Alfonso (funzionario doganale)

Giordano Pasquale (funzionario doganale già capo area verifiche e contr.)

Granata Emilio (funzionario doganale capo servizio vigilanza antifrode)

Grimaldi Luigi (funzionario doganale)

Ieromazzo Marco (ausiliario doganalista)

La Torre Claudio (funzionario doganale)

La Torre Gianfranco (funzionario doganale)

Mattera Daniela (funzionario doganale)

Morrone Giovanni (Usmaf)

Santorelli Rita (Usmaf)

Sollazzo Sergio (funzionario doganale)

Stella Giuseppe (fitosanitario)

Esposito Carmine (dipendente Socofasa)

Di Mauro Vincenzo (rappresentante legale Iasa)

Iacomino Giovanni (spedizioniere)

Iacomino Raffaele (ausiliario doganalista)

Bellosguardo Emidio (spedizioniere)

Bisogno Antonio (spedizioniere)

Caravano Salvatore (spedizioniere)

Del pezzo Luigi (spedizioniere)

Fausto Ciro (ausiliario doganalista)

Grillo Vincenzo (spedizioniere)

Sguazzo Antonio (spedizioniere)

Vece Alfonso (spedizioniere)

Bance Abdoulaye (privato)

Bazie Narcisse (privato)

Cisse Faysal (privato)

Kagambega Wendyam Fulbert (privato)

Okia Loukou Daniel (pivato)

Salbre Wahabou (privato)

Sambare Adama (privato

DIVIETO DI DIMORA NEL COMUNE DI SALERNO (21)

Avagliano Andrea (dipendente Socofasa)

Bottigliero Claudio (spedizioniere)

De Rosa Giampaolo (spedizioniere)

De Rosa Giovanni (dipendente Socofasa)

Granozzi Antonio (spedizioniere)

Grillo Alfredo (dipendente Socofasa)

Grimaldi Massimo (dipendente SCT)

Irpino Raffaele (spedizioniere)

Pacileo Antonio (spedizioniere)

Paradiso Vincenzo (spedizioniere)

Luongo Michele (dipendente Sct)

Marchetta Alessandro (spedizioniere)

Marrese Marco (spedizioniere)

Pagano Barbara (privato)

Pepe Daniele (spedizioniere)

Riccio Guido (dipendente Socofasa)

Ruocco Paolo (dipendente Iasa srl)

Savelli Ernesto (spedizioniere)

Stabile Aniello (dipendente Sct)

Verace Mario Aniello (spedizioniere)

Vitiello Angelo (dipendente Sct)

MISURE INTERDITTIVE (9)

Sospensione pubblico servizio 10 mesi

Del Gaudio Aniello (impiegato presso la Procura)

Iaugulli Maurizio (brig. Gdf in servizio al Porto)

Sospensione pubblico ufficio 10 mesi

Fasolino Stefano (già direttore ad interim dogana Salerno)

Pessolano Felice (già funzionario delegato, vice direttore dogana Salerno)

Romano Assunta (funzionaria doganale)

Guerra Carmine (funzionaria doganale)

Nardi Andrea (funzionaria doganale)

sospensione della professione mesi 10

Martello Marco (avvocato) sospensione professione avvocato mesi 10

Corbisiero Maddalena (avvocato) sospensione professione avvocato mesi 10