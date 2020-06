Ceraso, tragedia in cantiere: muore imprenditore 56enne Inutili i soccorsi

Tragedia a Ceraso. Un imprenditore edile 56enne ha perso la vita mentre stava lavorando in un cantiere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 di Vallo della Lucania. Inutile ogni tentativo di rianimare il malcapitato.

Nonostante il trasferimento nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Molto probabilmente a stroncarlo è stato un malore che non gli ha dato scampo.