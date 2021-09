Blitz congiunto di polizia e finanza: smantellato un nuovo clan di camorra L'operazione coordinata dall'Antimafia tra Salerno, Firenze, Latina, Verona e Potenza

Un clan camorristico in forte ascesa, specializzato in una serie di reati, è stato sgominato nell'operazione congiunta che ha visto impegnati la polizia e la guardia di finanza di Firenze. L'operazione, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia, ha interessato in Campania il territorio della provincia di Salerno.

Sono 13 le misure cautelari e le perquisizioni eseguite dagli investigatori. Oltre il salernitano e Firenze, il blitz è scattato nelle province di Prato, Latina, Verona e Potenza.

I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione a delinquere, con l’aggravante mafiosa, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco ed esplosivi, violazione della normativa in materia di immigrazione, all’indebita percezione di erogazioni pubbliche, nonché al riciclaggio e al reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Bloccati anche finanziamenti erogati per fronteggiare la crisi Covid.

In procura a Firenze è in programma una conferenza stampa con i magistrati ed i vertici delle forze dell'ordine toscane, oltre alle guide dei reparti speciali dello Sco e dello Scico.